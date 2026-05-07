Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.



E.A. yönetimindeki 14 BT 199 plakalı otomobil ile K.S. idaresindeki 34 DRG 210 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.



Kazanın etkisiyle savrulan 34 DRG 210 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.





İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

