        Sakarya'da İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Sakarya'da İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Sakarya'da, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

        Giriş: 18.05.2026 - 21:56
        Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Orhan Camisi önünde toplanan grup, Filistin'e destek sloganları attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Muhammed Erkam Hekimoğlu, uluslararası sularda, mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun İsrail rejiminin korsan baskınına uğradığını söyledi.

        Yapılan baskınlarla filoya bağlı teknelere Apartheid rejimince el konulduğunu belirten Hekimoğlu, "Bu filoda 39 farklı ülkeden, farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşudur." dedi.

        İsrail'in Gazze’de bebekleri, kadınları, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve camileri bombaladığını, Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren bu insanlık dışı siyonist saldırganlığın sınırının olmadığını vurgulayan Hekimoğlu, "En temel insani yardımların bile Gazze’ye girişini engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail, şimdi de o açlığın son bulmasını ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalışmaktadır. Buradan işgalcilere sesleniyoruz, aktivistleri gözaltına alarak, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemezsiniz. Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek. Ama yanılıyorlar, Sumud Filosu'na yapılan her engelleme, Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız; engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz." diye konuştu.

        Uluslararası sularda korsanca gözaltına alınan 39 ülkeden aktivistlerin bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Hekimoğlu, Gazze'deki insanlık dışı abluka ve ambargonun derhal kaldırılması gerektiğini, insani yardım girişlerine yönelik İsrail engellemelerinin son bulmasını ve İsrail'in Akdeniz’de işlediği bu deniz haydutluğu suçuna karşı uluslararası ceza mekanizmalarının gecikmeden harekete geçirilmesi gerektiğini anlattı.

        İsrail'in uluslararası sularda işlediği bu korsanlık suçunun, Lahey'de devam eden soykırım ve savaş suçları davalarına ek bir dosya olarak girmesi için üye devletleri göreve çağıran Hekimoğlu, şunları kaydetti:

        "Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) başta olmak üzere, deniz seyir güvenliğinden sorumlu tüm küresel kurumları, İsrail'e karşı net tavır almaya ve yaptırım uygulamaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Ne Sumud Filosu ne de Gazze halkı yalnızdır. Gemileri engelleseniz de, gözaltılarla korkutmaya çalışsanız da vicdan sahipleri Gazze’nin haklı davasından vazgeçmeyecek. Akdeniz, er ya da geç özgürlüğün denizi olacaktır. İsrail'in hem Gazze'de hem de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyenlere uyguladığı bu barbarlığa karşı meydanlardayız. Uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri acizliğe son vermeli, uluslararası sularda vatandaşlarının kaçırılmasına karşı derhal somut adımlar atmalıdır. Zalimler, er ya da geç hesap verecek."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

