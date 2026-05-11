Sakarya'da kaçak avcılıkta kullanılan ağlara takılan balıklar göle salındı

Sakarya'da kaçak avcılıkta kullanılan ağlara el konuldu, yakalanan balıklar ekiplerce suya salındı. Adapazarı ilçesindeki Çaltıcak Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gölde yapılan çalışmada 250 metrelik ağa el konuldu. Ağlara takılan sazanlar, yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Ağların karaya çıkarıldığı ve balıkların suya bırakıldığı görüntüler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

