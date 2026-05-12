Sakarya'da kaldığı otelde fenalaşan TÜRASAŞ başmüfettişi öldü

Sakarya'da konakladığı otelde rahatsızlanan TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Adapazarı ilçesinde bir otelde konaklayan Tolkun (50), havuz kısmında iken fenalaştı. Tolkun'un ilk müdahalesi havuz görevlisince yapıldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırılan başmüfettiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Tolkun'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası SEAH Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.





Cenaze, buradaki işlemlerinin ardından defin için Eskişehir'e gönderildi.



