Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinde inceleme yapıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinde, kurtarma operasyonu öncesi inceleme gerçekleştirildi. Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenen Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde, kurtarma planı kapsamında dalgıçlarca inceleme yapıldı. Gemi kurtarma hizmeti sunan iki özel firmanın dalgıç ekipleri, su altında karina (geminin su altında kalan kısmı) kontrolü gerçekleştirerek geminin su alıp almadığını araştırdı. İncelemelerde çevre kirliliğine rastlanmazken, geminin etrafı önlem amacıyla bariyerle çevrildi. Hazırlanacak raporun ardından kurtarma çalışması planlanacak. Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenmiş, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat, gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel tarafından, teker teker kıyıya getirilmişti.

