Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinde incelemeler sürüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinde kurtarma operasyonu öncesi incelemeler devam ediyor.



Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarma planı kapsamında ikinci keşif dalışı gerçekleştirildi.



Dalgıç ekipleri, geminin su altında kalan kısmı ile çevresinde gözlem ve araştırma yaptı.



Hazırlanacak raporun ardından kurtarma çalışması planlanacak.



Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenmiş, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat, vargele sistemiyle kıyıya çıkarılmıştı. Dün de gemiyi kurtarma operasyonuna ilişkin dalgıçlar tarafından ilk inceleme çalışması yapılmıştı.

