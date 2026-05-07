        Sakarya Haberleri Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinin etrafına koruyucu bariyer çekildi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinin çevresine kirlilik önleyici bariyer çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu'da karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarma planı yürütülüyor.

        Bu kapsamda, denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekildi.

        Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat, vargele sistemiyle kurtarılmıştı.

        Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 2 kez inceleme dalışı yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

