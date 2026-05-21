Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti.





Alandere Mahallesi 536 Sokak'taki evde Fatih Y. (44) eşi Alev Y'yi (37) bıçakladı. Fatih Y. daha sonra aynı bıçakla boğazını keserek intihar etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.



Olay sırasında evde bulunan çocuklardan birinin yaralandığı, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

