Sakarya'da konveyör bant fabrikasındaki patlama sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi.



2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada yaralanarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tayfun Atış (25) için cenaze töreni düzenlendi.



Atış'ın ailesi, Nuriye Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul etti. Daha sonra Atış'ın cenazesi, Büyük Cami'ye götürüldü.



İşçinin cenazesi, burada kılınan namazın ardından Nuriye Mahallesi aile kabristanlığına defnedildi.



Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde konveyör bant üretilen fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Tayfun Atış ile 7 işçi yaralanmıştı.

