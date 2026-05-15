Sakarya'da konveyör bant üretilen fabrikadaki patlamaya ilişkin fabrika müdürü tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandı. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fabrika müdürü B.Ö. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan B.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde konveyör bant üretilen fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Tayfun Atış ile 7 işçi yaralanmış, Atış, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

