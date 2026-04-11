Sakarya'da Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenlendi

Sakarya'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi.





​​​​​​​Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Adapazarı ilçesindeki Salko Camisi önünde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle Gar Meydanı'na kadar yürüdü.



Burada grup adına açıklama yapan Sakarya Genç İHH Teşkilatlanma Başkanı Erkam Hekimoğlu, Filistin topraklarında işlenen suçların son günlerde şiddetini artırdığını, 1967'deki işgalden bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'nın 41 gün kapatıldığını ve Filistinli Müslümanların ibadet hakkına el konulduğunu söyledi.



Bu zulüm dalgasının sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmadığını, işgalci rejimin saldırganlığının tüm bölgeyi ateş çemberine sürüklediğini belirten Hekimoğlu, "Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yağdırılan bombalar, Suriye'de bitmek bilmeyen istikrarsızlaştırma çabaları, İran'da 160 kız çocuğunun okuduğu okula yapılan zalim saldırı ve coğrafyamızın genelinde körüklenen bu savaş iklimi, sistematik soykırımın ve yayılmacı vahşetin dışavurumudur." dedi.



Hekimoğlu, İsrail'in, bunlarla da yetinmediğini, hiçbir aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinlinin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı karar verdiğine dikkati çekerek, bunu kabul etmediklerini ifade etti.



Geçici ateşkesle son bulmayan ablukanın, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşayan sivillerin gıda, temiz su, sağlık hizmeti ve insani yardıma erişimini ciddi şekilde kısıtladığına işaret eden Hekimoğlu, "Sağlık, teknoloji, gıda, ahlak ve daha pek çok alanda dünyanın başına bela olan siyonizmden elbette Filistin ve tüm insanlık bir gün kurtulacaktır." diye konuştu.





Hekimoğlu, hukuksuzluğa karşı küresel vicdan çağrısı olarak 2010 yılında Mavi Marmara gemisiyle yola çıktıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Bu mücadelenin mirası olan Özgürlük ve Sumud Filosu'nu geçtiğimiz sene Gazze'ye uğurladık. Uluslararası hukuka aykırı olmayan girişimlerimiz sonucunda hiçbir hukuk sistemine ve anayasaya sığmayacak şekilde aktivistlerimiz ve gemilerimiz uluslararası sularda alıkonulup, 'apartheid' rejimin alçakça saldırılarına hedef olmuştur. Bugün bütün engelleme girişimlerine rağmen apartheid rejim karşısında mücadelemiz büyüyerek devam etmektedir. Her başlattığımız filo çalışmasında olduğu gibi bugün de tüm dünyaya haykırıyoruz, biz geldik, tekrar geleceğiz ve daha kalabalık olacağız. Küresel Sumud Filosu 12 Nisan'da, 150 farklı ülkeden yüzlerce katılımcı ve yüzlerce tekneyle inşallah İspanya ve İtalya'dan yola çıkacak. Bugün yeniden bir araya gelen bu girişimin temel amacı, ablukayı kırmak, deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturmak, temel ihtiyaçları ulaştırmak ve uluslararası sularda suç ortaklığını ifşa etmektir."



Üniversite gençliği olarak kendilerine büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiren Hekimoğlu, katılımcıları insani yardım için çeşitli çalışmalara destek olmaya ve filoyu gündemden düşürmemeye davet etti.



Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

