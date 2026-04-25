        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da kurulan Yüzer GES, temiz enerji ve su tasarrufu sağlayacak

        Sakarya'da kurulan Yüzer GES, temiz enerji ve su tasarrufu sağlayacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesince (SAÜ) yüzer Güneş Enerji Sistemi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Sakarya'da kurulan Yüzer GES, temiz enerji ve su tasarrufu sağlayacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesince (SAÜ) yüzer Güneş Enerji Sistemi kuruldu.

        TÜBİTAK desteğiyle Adapazarı ilçesindeki Saklıgöl Göleti'nde kurulan sistemle hem buharlaşmayı azaltarak su tasarrufu sağlanması hem de temiz enerji üretilmesi hedefleniyor.

        Sistem aynı zamanda arazi kullanımını azaltarak tarım ve yerleşim alanlarının korunmasına da katkı sunuyor.

        Proje kapsamında elde edilecek verilerle su tasarrufu miktarı ve su kalitesine etkiler bilimsel yöntemlerle izlenecek.

        Ayrıca yapay zeka destekli analizler ve yaşam döngüsü değerlendirmeleriyle uzun vadeli su yönetim modelleri geliştirilecek.

        Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyda Aksoy Tırmıkçı, gazetecilere, projenin temel amacının temiz enerji üretmek olduğunu söyledi.

        Tırmıkçı, bu çalışmanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan katkı sunduğunu kaydetti.

        Proje kapsamında farklı disiplinlerden akademisyenlerle geniş kapsamlı araştırma yürütüleceğini belirten Tırmıkçı, sistemin su kalitesi üzerindeki etkilerinin inceleneceğini anlattı.

        Tırmıkçı, bu sistemin sulama göletlerinde kullanılması halinde tarımsal sulama pompalarının temiz enerjiyle çalıştırılabileceğini, bunun da hem enerji maliyetlerini düşüreceğini hem de şebekeye ihtiyaç duymadan yerel sulama imkanı sağlayacağını dile getirerek, bu yönüyle projenin, kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilir tarım açısından önemli çözüm sunduğunu bildirdi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Kamacı da projeyle vatandaş ve çiftçilere katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kurulan panellerden elde edilen elektrik sayesinde pompalar aracılığıyla suyun tarım arazilerine daha verimli şekilde ulaştırılmasının sağlanacağını aktaran Kamacı, bu noktada çiftçilere damlama sulama sistemini önerdiklerini, böylece su tasarrufu sağlanırken verimliliğin de artacağını anlattı.

        Kamacı, teknoloji sayesinde atıl alanların alanları enerji üretiminde kullanmanın mümkün hale geldiğini dile getirerek, sistemle hem suyun buharlaşmasını azalttıklarını hem de elde edilen enerjiyle tarımsal üretime destek sağladıklarını kaydetti.

        Kamacı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Sakarya'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...
        Doğanın sanata dönüştüğü nokta: Menderesler göz kamaştırdı
        İş insanları Sakarya'daki "Satın Alma Zirvesi"nde buluştu
        Beyin kanaması geçiren mahalle muhtarı 3 gün sonra hayatını kaybetti
        Özlem ebe 33 yıldır doğum sürecinin her anında anne adaylarının yanında
        Sakaryaspor, 1. Lig'de yarın Arca Çorum FK'yi konuk edecek