        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da Kut'ül Amare Zafer'inin 110. yıl dönümü kutlandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Kut'ül Amera Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, törende yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare Zaferi'nin yalnızca askeri başarı değil, aynı zamanda insanlık ve merhamet anlayışının da güçlü örneği olduğunu söyledi.

        Aylar süren kuşatmanın ardından İngiliz kuvvetlerinin çaresiz kaldığını ve ordunun başındaki Charles Townshend'in on binlerce askeriyle Osmanlı ordusuna teslim olmak zorunda kaldığını hatırlatan Yüzücü, bu süreçte 3 bin İngiliz askerinin esir alındığını ve bunun dönemin en büyük toplu esir teslimlerinden biri olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

        Zaferin asıl anlamını belirleyen unsurun savaş sonrası sergilenen insani yaklaşım olduğuna işaret eden Yüzücü, "Ecdadımız zafer kazandığında bile insanlığından ödün vermemiştir. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale Savaşı'ndan Kut'ül Amare'ye kadar esir alınan askerlere kötü muamele edilmemiştir." dedi.

        Yüzücü, Türk milletinin tarih boyunca adalet ve merhameti esas aldığını vurgulayarak, güçlüyken adaletli olmanın, kazandığında merhameti elden bırakmamak olduğunu ve Kut'ül Amare'nın insan kalabilmeyi öğrettiğini ifade etti.

        Atatürk İlkokulu Türkçe öğretmeni Sebabattin Çaldaş, zaferin İngilizlere vurulan en büyük darbelerden biri olduğunu, bu zaferin İngiliz askeri tarihi açısından en büyük yenilgilerden biri kabul edildiğini söyledi.

        Etkinlik kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, şiir dinletileri, konuşmalar ve çeşitli gösteriler yapıldı, resim sergisi açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 321 bin 540 makaron ele geçirildi
        Sakarya'da 321 bin 540 makaron ele geçirildi
        Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 3 gözaltı
        Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 3 gözaltı
        Sakarya'da "Kentsel Dönüşüm ve Finansman Bilgilendirme Programı" düzenlendi
        Sakarya'da "Kentsel Dönüşüm ve Finansman Bilgilendirme Programı" düzenlendi
        Otomobil otoyolda Karayolları ekibine çarptı, o anlar kamerada
        Otomobil otoyolda Karayolları ekibine çarptı, o anlar kamerada
        Kıyı erozyonunun tahrip ettiği Karasu sahilinde önlemler alınıyor Dalga tah...
        Kıyı erozyonunun tahrip ettiği Karasu sahilinde önlemler alınıyor Dalga tah...
        Sakarya'nın Karasu kıyısındaki erozyona sahil koruma duvarıyla önlem alınıy...
        Sakarya'nın Karasu kıyısındaki erozyona sahil koruma duvarıyla önlem alınıy...