Sakarya'da LPG tankından sızan gazdan etkilenen 8 işçi taburcu edildi
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde LPG tankından sızan gazdan etkilenen ve tedavi altına alınan 8 işçi taburcu edildi.
Dün ilçede bulunan bir tavuk fabrikasındaki LPG tankında gaz sızıntısı meydana gelmesi sonucu rahatsızlanan 8 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Gaz sızıntısına ilişkin ilgili kurumlar tarafından işletmede inceleme yapıldı. İşletmede doğal gaz kullanılmadığı ve bölgede doğal gaz şebekesinin bulunmadığı tespit edildi.
İşçiler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
