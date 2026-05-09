Sakarya'da meslek lisesi öğrencileri üreterek öğreniyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sınıf ekipmanları üreterek mesleki deneyimin yanı sıra gelir elde ediyor.



Okul yönetimi, döner sermaye çalışmalarıyla öğrencileri üretime dahil ederek meslek sahibi yapıyor, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacına katkı sağlıyor.



Okul müdürü Fatih Bayramçavuş, AA muhabirine, döner sermaye kapsamında öğrencilerin üretim yaparak mesleki deneyim kazandığını söyledi.



Öğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman olarak yetiştirildiğini belirten Bayramçavuş, "Öğrencilerimize hem mesleki eğitim veriyoruz hem de üniversiteye hazırlıyoruz. Aynı zamanda üretimin içinde yer alan öğrencilerimiz iş tecrübesi kazanıyor. Bir sınıfta bulunan neredeyse tüm donanımları öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle üretiyoruz. Öğrencilerimiz burada çalışarak iş tecrübelerini artırıyor, harçlıklarını kazanıyor. Bu durum okulumuzu ve bölümlerimizi öğrenciler için daha cazip hale getiriyor." dedi.





11. sınıf öğrencisi Eran Aygıt ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Çalışmalarımız gayet güzel ve düzenli gidiyor. Bugün yine bir kamyon geldi. Öğrenci dolapları, öğretmen masaları, askılıklar ve tablolar yükledik. Bu işi severek yapıyorum. Buradaki eğitimimi tamamladıktan sonra bir yerde çalışmayı, ardından da birkaç yıl içinde kendi iş yerimi açmayı hedefliyorum." diye konuştu.



9. sınıf öğrencisi Fatih Alkan, farklı kentlerden gelen siparişleri hazırlayarak ilkokul ve ortaokullara gönderdiklerini kaydetti.



Severek çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını dile getiren Alkan, "Hedefimiz ileride iyi birer mobilya ustası olmak, kendi iş yerimizi açıp başarılı birer işletmeci haline gelmek. Bu okul bize sadece eğitim değil, iş disiplini, üretim ve meslek sevgisi kazandırıyor. Geleceğin mobilya ustaları olarak burada yetişiyoruz." ifadelerini kullandı.

