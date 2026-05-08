Sakarya'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Yahyalı Mahallesi mevkisinde F.P. (25) idaresindeki 11 ADA 117 plakalı motosiklet ile K.A'nın (64) kullandığı bisiklet çarpıştı.



Kazada sürücüler ile motosikletteki Y.Ç. (20) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.



Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2'si ağır 3 yaralı, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

