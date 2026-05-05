Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin istihdamı, üniversite projesiyle sağlanacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Hendek Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Eğit Donat İstihdam Et Modeli (EDİM)" projesi, özel gereksinimli bireylere iş hayatında istihdam imkanı sağlıyor.



SAÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Arş. Gör. Dr. Baran Yaşar yürütücülüğünde "TÜBİTAK 3005" programı kapsamında desteklenen projede, özel eğitim uygulama okullarından mezun olan ve istihdam potansiyeli bulunan özel gereksinimli bireyler, Hendek Belediyesi tarafından uygun alanlarda istihdam edilecek.



Özel öğretmen adaylarının da uygulama deneyimi kazanacağı projede, bireylerin eğitimden çalışma hayatına geçiş sürecinde ihtiyaç duyduğu rehberlik hizmetleri de öğretmen adaylarınca sağlanacak.



Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Menteş, Hendek ilçesi Atatürk Parkı içerisindeki Nikah ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen lansman toplantısında yaptığı konuşmada, örnek bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.



Menteş, proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin sadece ekonomik bağımsızlık kazanmalarının değil, aynı zamanda sosyal hayatta daha görünür ve güçlü bireyler haline gelmelerinin de amaçlandığını ifade etti.



Hendek Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine yönelik proje üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Menteş, projeye katkı sunan akademisyenlere ve paydaşlara teşekkür etti.



Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dursun Aksu, projede Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin de aktif rol alacağını anlatarak, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşam becerilerinin geliştirileceğini ve iş hayatına hazır hale getirileceğini dile getirdi.



Özel gereksinimli bireylerin hayata aktif şekilde katılmalarının ve bağımsız yaşamlarını sürdürebilmelerinin kıymetli olduğunu vurgulayan Aksu, projenin yerel yönetimlere örnek olacağını, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin benzer sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.



Proje yürütücüsü Yaşar, AA muhabirine, özel eğitim uygulama okullarından mezun olan bireylerin iş ve istihdam olanaklarının sınırlı olduğunu söyledi.



İstihdam sürecinin çoğunlukla bireysel çabalarla yürütüldüğüne değinen Yaşar, proje kapsamında bireylerin uygun iş profilleriyle eşleştirilerek, öğretmen adaylarının "iş koçu" modelinde bireylere destek sağladığını bildirdi.



Projenin eğitim, istihdam ve okul sonrası geçiş sürecini kapsayan bütüncül bir model sunduğunu vurgulayan Yaşar, projenin özel gereksinimli bireylerin yetkinliklerinin artırılarak çalışma hayatına kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.



