        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da rahatsızlanan yolcunun belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildiği anlar kamerada

        Sakarya'da belediye otobüsü şoförünün rahatsızlanan bir yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirmesi araç içi kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 01:24 Güncelleme:
        Demokrasi Meydanı-Kampüs hattında çalışan otobüs şoförü Onur Çelik, 8 Mayıs'ta seyir halindeyken bir gencin otobüste rahatsızlandığını fark etti.

        Baygınlık geçiren gence ilk müdahaleyi otobüste bulunan tıp merkezi hemşiresi Vildan Karakaya yaptı.

        Trafikteki sürücülerden yol isteyen Çelik, duraklarda durmadan genci otobüsle Serdivan Devlet Hastanesine yetiştirdi.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Dün Demokrasi Meydanı-Kampüs seferini yapan 26 numaralı otobüsümüz seyir halindeyken rahatsızlanan hemşehrimize ilk müdahaleyi yapan tıp merkezi çalışanımız Vildan Hanım'a, hiç düşünmeden rotasını hastaneye çeviren kaptanımız Onur'a teşekkür ediyorum. Gösterdikleri örnek davranış için tebriklerimi paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

        Olaya ilişkin araç içi kamerasınca kayda alınan görüntülerde, otobüste bulunanların baygınlık geçiren gence destek oldukları, sürücü Çelik'in trafikteki araçların sürücülerinden yol istediği ve genci hastaneye götürdüğü anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
