        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da sahile vuran çantada 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vuran çantada 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde sahilde siyah çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar edilen yere gelen polis ekipleri, kontrol ettikleri çanta içinde 33 vakumlu paket halinde 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Konuyla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

