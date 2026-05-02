Sakarya'da sahile vuran çantada 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vuran çantada 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde sahilde siyah çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar edilen yere gelen polis ekipleri, kontrol ettikleri çanta içinde 33 vakumlu paket halinde 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.
