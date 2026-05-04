Sakarya'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaç sahildeki parka zarar verdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddet rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, sahilde bulunan parkta hasara neden oldu.



Karasu Sahil Park'ta bulunan yaklaşık 25 metre uzunluğundaki ağaç, gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarda devrildi.



Ağacın devrilmesiyle parktaki oturma alanları, tenteler ve aydınlatma direkleri zarar gördü.



Sabah saatlerine bölgeye sevk edilen Karasu Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı, tenteleri ve direkleri bulunduğu yerden kaldırdı.



Belediye görevlileri ayrıca, itfaiye ekiplerinin yardımıyla parkta devrilme tehlikesi bulunan bir diğer ağacı kontrollü şekilde keserek önlem aldı.







