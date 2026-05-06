        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

        Serdivan ve Karapürçek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen T.T. (38) ile E.Y. (25), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan şüphelilerin ikametlerde yapılan aramada, 17 ruhsatsız tabanca ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

