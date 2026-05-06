Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.
Serdivan ve Karapürçek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen T.T. (38) ile E.Y. (25), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin ikametlerde yapılan aramada, 17 ruhsatsız tabanca ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.
