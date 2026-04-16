        Sakarya'da silahla rastgele ateş açan ve yaralı ele geçirilen kişi tutuklandı

        Sakarya'da silahla rastgele ateş açan ve yaralı ele geçirilen kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çevreye silahla rastgele ateş eden ve polise direndiği için yaralı olarak etkisiz hale getirilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak'taki bir adresten 16 Nisan'da Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerince direndiği için etkisiz hale getirilen Tuncay E'nin (41) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

        Daha sonra gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak'taki bir adresten 16 Nisan'da gece saatlerinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

        Eşi ve annesini darbettiğini tespit eden ekiplere tüfek göstererek silahla hamlede bulunan Tuncay E, bahçe içerisinde elindeki tüfekle rastgele ateş ettikten sonra bölgeye sevk edilen takviye personel ve özel harekat unsurlarınca alınan güvenlik çemberini aşarak ekiplere silah doğrultmuş, uyarılara rağmen teslim olmaması üzerine yaralı olarak etkisiz hale getirilerek Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

