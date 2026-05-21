        Sakarya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

        Sakarya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Hicriye Mahallesi'ndeki otelin eğlence merkezinde dün gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren işletme sahibi Cavit Yılmaz'ın (62) cenazesi Büyükdere Mahallesi Çamlık Camisine getirildi.

        Yılmaz'ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

        Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Akova Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Dün gece saatlerinde Hicriye Mahallesi'ndeki otelin eğlence merkezinde işletme sahipleri Cavit Yılmaz ve A.Y. (52) ile müşteriler L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ve E.Ş. (34) arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Yılmaz, Sezer ile M.S. yaralanmış, Yılmaz ve Sezer, hastanede hayatını kaybetmiş, L.M. A.Y. ve E.Ş. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

