Sakarya'da sürücü kursu aracıyla çarpışan elektrikli motosikletteki 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sürücü kursu aracıyla çarpışan elektrikli motosikletteki 4 kişi yaralandı. Yeni Mahalle Çağlayan Caddesi'nde M.A. (20) idaresindeki 54 AEM 685 plakalı sürücü kursuna ait otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada, elektrikli motosiklette bulunan A.A, Z.A, B.D. ve G.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

