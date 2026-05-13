        Sakarya'da tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele konusu ele alındı

        Sakarya'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik bilgilendirme toplantısı ve seminer programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 13.05.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların da vurgulandığı toplantıda, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin yalnızca "iş gücü" meselesi olmadığı, sağlık, güvenlik, eğitim ve barınma risklerini de içeren çok boyutlu hak ihlali olduğuna değinildi.

        Sakarya'nın fındık tarımında mevsimlik işçiliğinin görüldüğü iller arasında yer aldığı aktarılan toplantıda, özellikle fındık tarımı döneminde, Doğu ve Güney Doğu illerinden gelen ailelerin, kentteki sezonluk iş gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadığı aktarıldı.

        Bu durumun başta çocuk işçiliği olmak üzere çeşitli sosyal riskleri de beraberinde getirebildiği ifade edilerek, bu kapsamda kentte mevsimlik tarım işçiliği sürecinde çocukların korunmasına yönelik çalışmalar, ilgili kamu kurumları ile gönüllü sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen uygulamalar ve projelerle, çocukların tarım işlerinden uzak tutulması, güvenli ortamlarda bulunmaları ile gelişimlerinin desteklenmesi ile ilgili konular ele alındı.

        Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, burada yaptığı konuşmada, kentteki mevsimlik işçiliğinin fındık tarımında söz konusu olduğunu ve fındık hasadındaki teknolojik gelişmelerle, kente gelen mevsimlik tarım işçisi ve ailelerin sayısının her geçen yıl azalmasına paralel olarak çocuk işçiliğinin azaldığını söyledi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde uzun zamandır yapılan çalışmalar kapsamında çocuk işçiliğinin azalmasındaki önemine değinen Karabulut, şunları kaydetti:

        "Günümüzde dünya ülkelerinin sorun olarak mücadele ettiği çocuk işçiliği, en yaygın biçimde tarımda görülmektedir. Mevsimlik tarım işçisi aileler çalışma yerlerine giderken ekonomik ve sosyal zorunluluklardan dolayı çocuklarını da yanlarında götürmektedir. Böylece çocuklar aile ekonomisine katkı nedeniyle yaşlarına uygun olmayan tarımsal işlerde çalışmakta, çalışma ve yaşam koşulları, çevre ile ilişkiler, eğitim ve sağlık sorunları açısından dezavantajlı gruplara dönüşmektedir. Bu nedenle, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda bilinçlendirme ve duyarlılığının artırılması hepimizin görevidir."

        Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Serhat Mavi ise mevsimlik tarım işçiliği sürecinde çocukların korunmasına yönelik yasal düzenlemeler, işverenlerin sorumlulukları ve kurumlar arası işbirliğin önemini aktardı.

        Mavi, program kapsamında çalışanların temel haklarının korunması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve çocuk işçiliğine izin verilmemesinin sürdürülebilir tarım açısından önem taşıdığını ifade ederek, Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadelede ulusal yasal çerçeve hakkında bilgi verdi.

        ILO Danışmanı Sezen Yalçın da "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve Sorumlu İş Davranışı" başlığıyla gerçekleştirdiği sunumda, çocuk işçiliğinin tanımı, çocuk işçiliğinin nedenleri ve sonuçları, çocuk işçiliği ile mücadele, sorumlu iş davranışına ilişkin ILO Üçlü Bildirgesi ile diğer uluslararası araçları ele aldı.

        ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Proje Koordinatörü Ayşegül Özbek Kansu ise mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sağlık, güvenlik, eğitim ve barınmanın iç içe geçtiği çok boyutlu hak ihlallerini de içerdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

