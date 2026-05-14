Sakarya'da üniversite öğrencileri ile sektör temsilcilerini bir araya getiren "Kariyer Zirvesi" düzenlendi.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, firma ve kurumların okulda açtığı stantlarda görevlilerden bilgi aldı. Öğrenciler ayrıca, etkinlikte yıl sonu projelerini de sergiledi.



Öğrencilerle sektörü bir araya getiren etkinlikle işverenin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanması, iş hayatına atılacak öğrencilere iş bulma imkanı sağlanması hedefleniyor.



SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, AA muhabirine, üniversitenin kurulduğu yıldan bu yana "Kariyer Zirvesi" programları yapmaya devam ettiklerini belirterek, etkinlikte öğrencilerle işletmeleri buluşturduklarını söyledi.



Etkinlikte 65 firmanın bulunduğunu aktaran Özkan, "Öğrencilerimizin iş dünyasına adım atacakları, yaz dönemindeki mezunlara da iş imkanı, eğitime devam eden öğrencilerimize de işletmede mesleki eğitim kapsamında iş yeri bulmalarına önemli katkı sağlamaktadır. Katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Burada öğrencilerimiz projelerini işletmelere sunuyor. Bu da öğrencilerimizin mezun olmadan önce yetkinliklerini arttırma ve kendi becerilerini diğer öğrencilerle paylaşmasını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

