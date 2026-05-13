Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da uyuşturucu operasyonları kapsamında 4 kişi tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonları kapsamında 4 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 20:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonları kapsamında 4 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı.


        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma yürüttü.

        Adapazarı ilçesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 100 gram sentetik uyuşturucu, 29 parça halinde satışa hazır 26.10 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticarinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 595 lira, 200 dolar ve 20 avro para ele geçirildi.

        Operasyonda A.A. (30), A.S.B. (31), B.Ö. (24), F.E. (40), M.C.İ. (28) ve O.K. (25) yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden O.K.'nın "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        M.C.İ.'nin ise aynı suçtan ifadeye yönelik 2 aranması ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan yakalama kararı olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.S.B, F.E. tutuklanırken kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. cezaevine teslim edildi, B.Ö.'ye adli kontrol tedbirleri uygulandı, M.C.İ. ise savcılıktan serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Polisten 4 ayrı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Polisten 4 ayrı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        5 saat süren mikro operasyon başarıyla tamamlandı: Kendi dokusuyla hayata t...
        5 saat süren mikro operasyon başarıyla tamamlandı: Kendi dokusuyla hayata t...
        Çiğdem Gürdal, Sakaryalılarla konserde buluştu
        Çiğdem Gürdal, Sakaryalılarla konserde buluştu
        Üniversiteli gençler hem ok attı hem de tarih öğrendi
        Üniversiteli gençler hem ok attı hem de tarih öğrendi
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa