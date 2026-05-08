        Sakarya Haberleri Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Giriş: 08.05.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 176,26 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 25 lira ele geçirildi, 6 kişi yakalandı.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Haklarında farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası bulunan 4 hükümlü ise cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

