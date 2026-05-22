        Sakarya Haberleri Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, K.A (22) ve E.B.A. (21) gözaltına alındı.


        Şüphelilerin üstlerinde ve bir adreste yapılan aramada, 8,77 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu içme aparatları, ruhsatsız tabanca ve 238 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.A. tutuklandı. Hakkında başka suçlardan 19 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü K.A. cezaevine teslim edildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

