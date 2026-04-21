Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "uyuşturucu ticareti" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.
Uyuşturucu sattığı bilgisi edinilmesi üzerine takibe alınan M.S, Karaköy Mahallesi'nde yakalandı.
M.S'nin üzerinde yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklandı.
