Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 20:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin çalışma yürütüldü.

        Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda C.K (37), A.K. (29), G.M. (40), K.K. (29), E.K. (42) ve R.A. (40) gözaltına alındı.

        Aramalarda 65,65 gram sentetik uyuşturucu, 10,50 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 875 liraya el konuldu.

        Zanlılardan A.K, R.A. ve C.K'nin 14 yıl 5 ay ila 1 yıl 8 ay arası değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da Tabiat Parkındaki gölette kadın cesedi bulundu
        Sakarya'da Tabiat Parkındaki gölette kadın cesedi bulundu
        Sakarya'da uyuşturucu madde satıcıları operasyon: 6 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu madde satıcıları operasyon: 6 tutuklama
        Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon: 6 tutuklama
        Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon: 6 tutuklama
        Sakarya'da özel gereksinimli bireyler Türk Kızılaya kurban bağışında bulund...
        Sakarya'da özel gereksinimli bireyler Türk Kızılaya kurban bağışında bulund...
        Yolcu otobüsü alev alev yandı
        Yolcu otobüsü alev alev yandı
        Sakaryaspor'da çoğunluk sağlanmadı, kongre ertelendi
        Sakaryaspor'da çoğunluk sağlanmadı, kongre ertelendi