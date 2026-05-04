Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri O.G'nin (32) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Zanlının evinde yapılan aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu ve kullanıma hazır sentetik uyuşturuculu sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.