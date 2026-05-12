Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla T.F'yi (40) gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında 8,95 gram kokain maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen T.F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

