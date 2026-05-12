        Sakarya'da yolda dans ederek trafik akışını durduran kadına 30 bin lira ceza

        Sakarya'da trafikte dans ederek ulaşımın aksamasına neden olan kişiye 30 bin 662 lira, araç sürücüsüne ise 8 bin 492 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Serdivan ilçesi Darboğaz Sokak'ta 9 Mayıs'ta 54 FR 116 plakalı aracın önünde dans eden R.D. (24) trafik akışının durmasına neden oldu.

        Yerel haber sitelerinde paylaşılan "Onlarca aracı durdurup dans etti" başlıklı video ile ilgili çalışma yürüten emniyet ekipleri, kimliği tespit edilen R.D'ye (24), "Kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek"ten 25 bin lira, "taşıt yolunda trafiğe engel yaratacak davranışlarda bulunmak" maddesinden 5 bin 662 lira olmak üzere toplamda 30 bin 662 lira idari para cezası kesti.

        R.D. hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Ulaşım araçlarının hareketinin engellemesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından adli işlem yapıldı.

        Öte yandan, R.D'nin önünde dans ettiği aracın sürücüsü A.E.Y'ye (21) ise "aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" maddesinden 1246 lira, "sadece park lambalarıyla seyretmek"ten 1246 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 1000 lira ve "standart dışı süspansiyon sistemi bulundurma"dan 5 bin lira olmak üzere toplam 8 bin 492 lira idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

