        Sakarya'da zabıta, itfaiye ve sağlık hizmetlerinde görevli personele "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca zabıta, itfaiye ve 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli personele "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:52 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında trafik güvenliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve trafikte geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücülerinin bilinç ve farkındalık seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla zabıta, itfaiye ve 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli personele "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi.

        Eğitim kapsamında geçiş üstünlüğü kuralları, kavşaklarda doğru geçiş usulleri, siren ve tepe lambası kullanım esasları, olay yerine intikal esnasında güvenli sürüş teknikleri, trafik kazalarına ilk müdahale usulleri ile sürücü hatalarından kaynaklanan risk faktörleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Eğitim faaliyetleriyle acil müdahale hizmetlerinde görevli personelin trafik güvenliği bilincinin artırılması, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha güvenli şekilde icra edilmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!

        Benzer Haberler

        Eşya almak için geldiği evde babasını hareketsiz halde buldu
        Eşya almak için geldiği evde babasını hareketsiz halde buldu
        İş başvurusunda eksikliğini hissettiği eğitime sarıldı, deri işlemede usta...
        İş başvurusunda eksikliğini hissettiği eğitime sarıldı, deri işlemede usta...
        Sakarya'da jandarma ekipleri, özel öğrencilerin velilerine eğitim verdi
        Sakarya'da jandarma ekipleri, özel öğrencilerin velilerine eğitim verdi
        Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yarala...
        Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yarala...
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Sağdan sollayan motosikletli otomobile çarptı: Kaza anı kameraya yansıdı
        Sağdan sollayan motosikletli otomobile çarptı: Kaza anı kameraya yansıdı