Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Yeniorman ışıklı kavşakta Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı, 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü E.D. (46), otomobil sürücüsü B.H. (30) ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.G. (69), R.B (44) ve D.B. (40) yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.