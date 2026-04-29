        Sakarya'daki Kınalı Muhacirlerin geleneksel kıyafet ve dokumaları kayıt altına alınıyor

        BURAK UÇAR - Bugün Kuzey Makedonya toprakları olan dönemin Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nden 1950'li yıllarda Sakarya'ya göç eden Kınalı Muhacirlerin özel günlerinde giydiği kıyafetler ile el işi dokumalarının, akademisyenler tarafından kayıt altına alınıp gelecek nesiller tarafından üretilmesine imkan sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Kentteki Kınalı Muhacirler topluluğuna özgü tekstil ürünlerinin kayıt altına alınması için Sakarya, Ege, Hacettepe, Trakya ve İstanbul Arel üniversiteleri ve İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundan 10 akademisyen tarafından "Sakarya'daki Kınalı Muhacirlere Özgü Tekstil Ürünlerinin Tespiti ve Somut Olmayan Kültürel Miras Özelliklerinin Analizi" başlıklı proje hazırlandı.

        TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan proje kapsamında Kınalı Muhacir topluluğuna ait geleneksel ürünlerin uzman akademisyenlerce kayıt altına alınarak kaybolmaması ve gelecekte üretilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

        Proje yürütücüsü ve Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Erdek, AA muhabirine, topluluğun tekstil ürünlerinin teknik analizini yaparak geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.

        Sakarya'da 20'ye yakın göçmen topluluğunun bulunduğu bilgisini veren Erdek, bilinirliği az olan Kınalı Muhacirlere ait yöresel giysileri ön plana çıkararak görünür kılmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Proje sürecinde 3 tez ile 3 makale yayımladıklarını anlatan Erdek, "Bize tanıtılmak istenen bazı ürünler vardı, onlara baktık, düşüncemiz ilk başta farklıydı ama daha sonra bunu projeye dönüştürmeye karar verdik. Proje sürecimiz biraz uzun sürdü, yaklaşık 4 yıl kadar. Hatta proje onay almadan 3 tez tamamlanmıştı, 3 tane de makalemiz yayımlandı." diye konuştu.

        - Halk Eğitim Merkezleri'nde kurs olarak verilebilecek

        Erdek, coğrafi işaret alma potansiyelli ürünlerin bulunduğu projede kitap, makale, tez ve foto-kitap gibi çıktıların yer alacağını aktararak, çeşitli alanlarda bir araya gelen akademik kadroyla araştırılacak çalışmanın alanında en büyük girişim olacağını kaydetti.

        Ürünlerin kayıt altına alınmasıyla geleneksel tekstil ürünlerinin üretiminin Halk Eğitim Merkezleri'nde kurs olarak eklenebileceğini belirten Erdek, bilgilerin veri tabanına kaydedilmesiyle yeniden yaşatılabileceğine dikkati çekti.

        Erdek, kültürel miras kapsamında bu çalışmayı yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti:

        "Çünkü artık özel günler harici kullanılmıyor. Türkiye'de genel olarak baktığımızda birçok geleneksel ürün hemen hemen yok oldu. Bu aslında geleneksel üretimin doğal süreci ama bunların bir yerlerde sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunları en azından arşivleyip yeniden üretim olanağıyla geleceğe taşıma imkanı sağlıyoruz. Projede yaptığımız analizlerde ürünleri yeniden üretilebilir kılacağız. Daha sonra bunları üretmek isteyenler de teknik verilerden faydalanarak üretebilecek."

        Projenin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sunacağını da söyleyen Erdek, "Geleneksel kıyafetler artık günlük kullanımda olmuyor ama bunlar farklı alanlarda değerlendirilebilir. Özellikle Avrupa'da kültürel miras alanına çok fazla yatırım yapılıyor. Onlar için bunlara sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve sürdürülebilir kılmak çok değerli." dedi.

        Erdek, projenin diğer toplulukların kültürel geçmişine ışık tutulmasında öncü olabileceğini sözlerine ekledi.

        - Her evi tek tek gezip dokuma topladılar

        Sakarya Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü son sınıf öğrencisi Kınalı Muhacirlerinden Ümmühan Yılmaz, geleneklerine sahip çıkmak için üniversiteye başladığını dile getirdi.

        Örf ve adetlerine sahip çıkmak için yaşı ilerleyen dokumacıların son temsilcilerinin evlerini gezerek teknikleri tek tek not aldıklarını anlatan Yılmaz, "Biz her evde her büyüğümüzle geç kalmadan birebir görüşüp tekniklerini öğreniyoruz, unutulan olursa bile not alıyoruz ki yapboz parçaları gibi bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bir renk tonunu yakalamak için Sakarya'yı gezeriz, bulamazsak İstanbul'a gideriz. Eğer o renk usulüne uygun değilse bulana kadar yarım bırakırız." diye konuştu.

        Yılmaz, proje kapsamında Kınalı Muhacirlerin geleneksel kıyafetleri ile dokuma ürünlerinin fotoğraflandığını belirterek, "Kumaşları analiz edilecek, desenler tekrar orijinaline sadık kalınarak çizilecek. Belki bundan 100-200 yıl sonra torunlarımızın torunları da böyle bir topluluğun olduğunu bilecek." ifadelerini kullandı.

        Kınalılara ait gelin entarisinin giyim ritüeline de değinen Yılmaz, bir aile büyüğünün yönlendirmesiyle geline 2 kişi tarafından giydirildiğini, bunun gibi farklı giyim ritüel ve kurallarına sahip kıyafetlerin bulunduğunu kaydetti.

        Yılmaz, dokumaları herkese öğretmek ve paylaşmak için Sakarya'da bir etnografya müzesi ve üretim tesisi açılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

        - "Annemin marifetini meslek edindim"

        Yugoslavya'dan 1960'larda göç eden Gülsüm Ortabağ, Kınalı dokuması yapan annesinin mirasını taşıdığını ve dokumacılığa devam ettiğini belirtti.

        Kültürüne sahip çıktığı için mutlu olduğunu dile getiren Ortabağ, "Annemin marifetini meslek edindim. Annem yaparken çok beğeniyordum, onun işlerine bakarak tekrar ettim, bu yüzden de mesleğe sahip çıktım." dedi.

        Ortabağ, dokumalarına modern dokunuşlar yaparak üniversiteli kızlarına geleneksel kıyafetleri sevdirdiğini anlatarak, "Severek de giydiler, şimdi de torunlarım giymeye başladı, kültürümüz devam ediyor." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada Kuzey...
        Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada Kuzey...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin yoldaki görevlilere çarptığı kaza anı...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin yoldaki görevlilere çarptığı kaza anı...
        Sakarya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 8 araca 75 bin lira ceza ke...
        Sakarya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 8 araca 75 bin lira ceza ke...
        Sakarya'da "Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları" kazananları iş insan...
        Sakarya'da "Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları" kazananları iş insan...
        Sakarya'da kamyonetin tıra çarptığı kaza kara yolunda ulaşımı aksattı
        Sakarya'da kamyonetin tıra çarptığı kaza kara yolunda ulaşımı aksattı
        Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 8 sürücüye toplam 75 bin lira ceza...
        Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 8 sürücüye toplam 75 bin lira ceza...