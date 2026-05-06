Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye işbirliğinde Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer ve eylem çerçevesi doğrultusunda düzenlenen etkinlikle, öğrencilerde erken yaşta trafik bilinci oluşturulması, toplumsal kurallara uyum, sorumluluk alma ve güvenli yaşam alışkanlıklarının kazandırılması hedeflendi.



Kentteki 2. sınıf öğrencilerinin katılımına açık "Trafikte Araçlar ve Yayalar, Uyulması Gereken Kurallar" konulu resim yarışmasına yaklaşık 200 öğrenci başvurdu. "Trafikte araçlar ve yayalar" temasıyla hazırlanan eserlerden özgünlük, anlatım gücü ve konuya uygunluk kriterlerine göre en başarılı 20'si ödüllendirildi.



- "Kanto" filmi sinemaseverlerle buluşacak



Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat takvimi kapsamında "Kanto" filmi sinemaseverlerle buluşacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerli yapım "Kanto" filminin gösterimi yarın saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde yapılacak.



Filmin ardından yönetmen Ensar Altay ve oyuncu Sinan Albayrak söyleşi gerçekleştirecek.

