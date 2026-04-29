Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'nın Karasu kıyısındaki erozyona sahil koruma duvarıyla önlem alınıyor

        Sakarya'nın Karasu kıyısındaki erozyona sahil koruma duvarıyla önlem alınıyor

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde erozyona uğrayan kıyı şeridiyle zarar gören yapıların güvenliği, inşasına başlanan sahil koruma duvarıyla sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Sakarya'nın Karasu kıyısındaki erozyona sahil koruma duvarıyla önlem alınıyor

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde erozyona uğrayan kıyı şeridiyle zarar gören yapıların güvenliği, inşasına başlanan sahil koruma duvarıyla sağlanacak.

        Karasu Mahallesi'nde dalgaların neden olduğu erozyonla tahrip olan sahil ve burada bulunan tatil köyü, villa ile havuz tesisinin bulunduğu alanda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca sahil koruma duvarı çalışması başlatıldı.

        Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, AA muhabirine, erozyonun önlenmesine yönelik girişimlerin ardından çalışmaların başladığını söyledi.

        Kır, sahildeki çalışmanın kıyı şeridi ve buradaki yapılara koruma kalkanı olacağını belirterek, "Bu projenin hayata geçirilmesinin mimarı Zonguldak Milletvekili rahmetli Necmettin Aydın'dı. Kardeşi Ramazan Aydın ile çalışma yaptılar, biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilettik. Bakanlık da sahillerimiz için koruma kalkanı olan projeyi hayata geçirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Projenin detayları hakkında bilgi veren Kır, şunları kaydetti:

        "Çalışma yer altına 2,5 metre inecek ve yüzeyde 2,5 metre yükselecek, toplamda 5 metre. Duvarın önü arkası taş dolgu ve kumla doldurularak plaj haline getirilecek. Belli yerlerden vatandaşa giriş çıkış merdiveni yapılacak. Proje sayesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 2 site kurtulacak. 2 tatil köyünü koruyacak toplam 840 metre uzunluğundaki proje bittiğinde bir daha sahillerimizde erozyon olmayacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

