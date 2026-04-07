Sakaryaspor, yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek. Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fatih Tokail yönetecek. Sakaryaspor, 33 puanla 18'inci, Ümraniyespor 39 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.