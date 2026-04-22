Sapanca Gölü ve çevresinde tahribata neden olabilecek atıklar toplandı

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü havzasında yürütülen temizlik çalışmasında tonlarca atık toplandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SASKİ'nin Sapanca Gölü'nde periyodik olarak temizlik çalışması yürüterek, kentin en büyük doğal cennetinin her bir karışını koruduğu ifade edildi.





Açıklamada, 22 Nisan Dünya Günü'nün anlamına uygun olarak çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, gölde ve kıyı şeridinde kapsamlı temizlik yapıldığı belirtilerek, Devlet Su İşleri işbirliğiyle havza ve gölün tahliye kanalı olan Çark Deresi bağlantı noktasının derin şekilde temizlendiği kaydedildi.



Suyun güvenli ve sağlıklı iletimini sağlamak için harekete geçen özel ekibin, su akışını engelleyen, zamanla biriken çamur tabakaları, yosunları temizlediği ve barikat oluşturan atıkları ortadan kaldırdığı bildirilen açıklamada, çevre hassasiyetiyle yürütülen temizlik çalışmalarıyla göl çevresinden cam, plastik, metal gibi doğaya ait olmayan maddeler ve tonlarca atığın toplandığı kaydedildi.





Açıklamada, Sapanca Gölü'nün korunması için gerekli tüm adımların atıldığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:



"DSİ ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz temizlik çalışmalarıyla gölün çevre ve su sağlığını koruma altına aldık. Doğaya saygılı şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarla, tahribata neden olabilecek tüm atık maddeleri topladık. Özel araç yardımıyla, kuraklıktan dolayı kıyı kesimlerinde oluşan tabakaları kaldırdık. Yarınların en önemli emanetini hep birlikte korumalı ve Sapanca Gölü'nün geleceği için hassasiyetle davranmalıyız."

