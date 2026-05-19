        Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

        Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

        Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açılarak kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 15:09 Güncelleme:
        İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, "Dünya'nın Tatlı Suda Açılmış En Büyük Bayrağı" temasıyla çalışma gerçekleştirildi.

        Serdivan Kano ve Kürek Tesisleri kıyısında marşlar eşliğinde suya indirilen bayrak, müdürlüğün koordinasyonunda Türkiye'nin birçok noktasından gelen yaklaşık 100 dalgıç tarafından gölde açıldı.

        Kuru ağırlığı 500 kilogram olan özel kumaştan üretilen Türk bayrağını tamamen açan ve yaklaşık 15 dakika suda tutan dalgıçlara sub pedal, kano ve kürek sporcuları da eşlik etti.

        Öte yandan kıyıda etkinliği izleyenler, bayrağın suda açılması anını cep telefonlarıyla görüntüledi, dalgıçlara alkışlarla destek verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

