Taraklı'da sağanak etkili oldu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sağanak etkisini gösterdi.
Giriş: 03.06.2026 - 09:21 Güncelleme:
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sağanak etkisini gösterdi.
İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Aksu Deresi taştı.
Karagöl Yaylası, Tuzla ve Hark mahallelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile tarım alanları su altında kaldı.
Bölgede ilgili kurumların ekipleri tarafından su tahliye çalışması yapıldı.
Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
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