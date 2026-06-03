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        Taraklı'da sağanak etkili oldu

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sağanak etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:21 Güncelleme:
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        Taraklı'da sağanak etkili oldu

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sağanak etkisini gösterdi.

        İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Aksu Deresi taştı.

        Karagöl Yaylası, Tuzla ve Hark mahallelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile tarım alanları su altında kaldı.

        Bölgede ilgili kurumların ekipleri tarafından su tahliye çalışması yapıldı.

        Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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