TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Bilecik-Pamukova ve Kayaş-Sivas hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.
TCDD'den yapılan açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
Vatandaşların demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren en az 15 gün ilgili sahaya yaklaşmamaları ve belirtilen yerlerden hayvanlarını uzak tutmaları gerektiği uyarısında bulunulan açıklamada, 20 Nisan-20 Mayıs'ta Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Bilecik-Pamukova, 20 Mayıs-11 Haziran'da Kayaş-Sivas hat kesimleri üzerinde çalışma yapılacağı bildirildi.
