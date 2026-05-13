Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Teknolojiden uzaklaştılar, okul bahçesinde toplanarak kitap okudular

        Teknolojiden uzaklaştılar, okul bahçesinde toplanarak kitap okudular

        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki öğrenci, öğretmen ve veliler teknolojiden uzaklaşarak okul bahçesinde kurulan eğitim çadırında kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 16:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknolojiden uzaklaştılar, okul bahçesinde toplanarak kitap okudular

        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki öğrenci, öğretmen ve veliler teknolojiden uzaklaşarak okul bahçesinde kurulan eğitim çadırında kitap okudu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Karasu Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenler ile veliler okul bahçesinde bir araya gelerek eğitim çadırı altında saatlerce kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

        Teknolojiden uzaklaşarak öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının arttırılmasını amaçlayan etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici ve Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş da kitaplarını alarak katıldı.

        Enşici, AA muhabirine, etkinlik kapsamında velilerin çocuklara yeni ufuk açtığını ve kitap okuma alışkanlığı açısından örnek olduğunu söyledi.

        Etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığının TRT EBA TV üzerinden gerçekleştirilen "Haberimiz Olsun" programına da konu olacağını anlatan Enşici, "Dilimizin Zenginlikleri" projesine ve çocukların geçmişiyle bağ kurmasına önem verdiklerini kaydetti.

        Karakaş da çocukların son zamanlarda teknolojiyi bahane göstererek kitap okumadıklarını, bu tür etkinliklerin çocukların okuma yapmasına vesile olacağını umduklarını ifade etti.

        Kitap okuma etkinliği koordinatör öğretmeni Tuğba Yüce de kitapların sessiz öğretmenler olduğunu, okuyan kişinin düşünüp, empati kurma yeteneği kazanabileceğini kaydetti.

        Veli Hülya Binyaşa, çocuklara sözle değil, ellerine kitap alarak örnek olmak istediklerini dile getirdi.


        Veli Esennur Havva Eren de "Çocuklara en iyi örnek ailedir. Biz de anne babalar olarak bu etkinliklerle örnek olmaya çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!
        Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak

        Benzer Haberler

        "Yapay zekanın tesellisi tehlike saçıyor, muhakeme yeteneğini bloke ediyor"...
        "Yapay zekanın tesellisi tehlike saçıyor, muhakeme yeteneğini bloke ediyor"...
        Sakarya Valisi Doğan'dan "Engelliler Haftası" mesajı
        Sakarya Valisi Doğan'dan "Engelliler Haftası" mesajı
        Sakarya'da tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele konusu ele alındı
        Sakarya'da tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele konusu ele alındı
        Sakarya'da doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 3 işçi hastaneye kaldırıldı
        Sakarya'da doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 3 işçi hastaneye kaldırıldı
        Türkiye'nin spor üssü Sakarya'da kuruluyor: 300 sporcu aynı anda kamp yapab...
        Türkiye'nin spor üssü Sakarya'da kuruluyor: 300 sporcu aynı anda kamp yapab...
        Sakarya'da kaybolan 7 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
        Sakarya'da kaybolan 7 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu