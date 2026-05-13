Teknolojiden uzaklaştılar, okul bahçesinde toplanarak kitap okudular

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki öğrenci, öğretmen ve veliler teknolojiden uzaklaşarak okul bahçesinde kurulan eğitim çadırında kitap okudu.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Karasu Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenler ile veliler okul bahçesinde bir araya gelerek eğitim çadırı altında saatlerce kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.



Teknolojiden uzaklaşarak öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının arttırılmasını amaçlayan etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici ve Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş da kitaplarını alarak katıldı.



Enşici, AA muhabirine, etkinlik kapsamında velilerin çocuklara yeni ufuk açtığını ve kitap okuma alışkanlığı açısından örnek olduğunu söyledi.



Etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığının TRT EBA TV üzerinden gerçekleştirilen "Haberimiz Olsun" programına da konu olacağını anlatan Enşici, "Dilimizin Zenginlikleri" projesine ve çocukların geçmişiyle bağ kurmasına önem verdiklerini kaydetti.



Karakaş da çocukların son zamanlarda teknolojiyi bahane göstererek kitap okumadıklarını, bu tür etkinliklerin çocukların okuma yapmasına vesile olacağını umduklarını ifade etti.



Kitap okuma etkinliği koordinatör öğretmeni Tuğba Yüce de kitapların sessiz öğretmenler olduğunu, okuyan kişinin düşünüp, empati kurma yeteneği kazanabileceğini kaydetti.



Veli Hülya Binyaşa, çocuklara sözle değil, ellerine kitap alarak örnek olmak istediklerini dile getirdi.





Veli Esennur Havva Eren de "Çocuklara en iyi örnek ailedir. Biz de anne babalar olarak bu etkinliklerle örnek olmaya çalışıyoruz." dedi.

