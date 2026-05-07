        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Tiyatro tutkunu lise öğrencileri performanslarını festivalde sahneye taşıdı

        Sakarya'da tiyatro tutkunu lise öğrencileri, performanslarını festivalde sahneye taşıdı.

        Giriş: 07.05.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 9 liseden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "9. Liseler Arası Tiyatro Festivali"nde çeşitli oyunlar sergilendi.

        Festival kapsamında 15 gün boyunca 180 öğrencinin 15 danışman öğretmenle hazırlayıp sahnelediği oyunlar, kentteki farklı okullarda izleyiciyle buluştu.

        Festivalin Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kapanış programında, jüri değerlendirmesi sonucu çeşitli kategorilerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

        "Kibarlık Budalası" oyunu ile "En İyi Oyun" kategorisinde ödüle layık görülen Karasu Anadolu Lisesi, "En İyi Kostüm" kategorisinde ödülü "Müfettiş" oyununu sahneleyen Hendek Orhangazi Anadolu Lisesi ile, "En İyi Dekor" kategorisinde de ödülü "Ocak" oyununu sergileyen Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi ile paylaştı.

        "En İyi Müzik" kategorisinde "Yurttan Sesler" oyunuyla Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi ödüle değer bulundu.

        "Oyunlarda üstün performans gösteren" 3 kız ve 3 erkek öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Kapanış programında konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinerek, çocukların bilgiyle donatılmasını ve hayata hazırlanmasını amaçladıklarını söyledi.

        Bu doğrultuda sadece sınıfta ders vermenin yeterli olmadığını, çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de katılmalarını sağlamak gerektiğini belirten Doğan, "Bunun altyapısını da oluşturmak için devlet olarak elimizden ne gelirse yapıyoruz." dedi.

        Vali Doğan, teknoloji çağını gençlerin şekillendireceğini dile getirerek, "Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olanlar sizlersiniz. Sanatta da bilimde de siyasette de yönetimde de sizler yer alacaksınız. Dolayısıyla sizlerin iyi ve çağın gerekleriyle yetişmeniz lazım. Sadece telefon ve bilgisayarlarda sıkışmış bir gençlik değil, milli ve manevi değerlerle yetişmiş, ebeveynini ve toplumu tanıyan, geleceğe iyi yön verebilen gençler istiyoruz." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, eğitimi hayatın merkezine konumlandırdığından bahsederek, "Bu modelde bizler aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim çocuklar yetiştirmenin gayretindeyiz. Tiyatro, bu vizyonun en güzel uygulama alanlarından biridir çünkü burada gençlerimiz bilgiyi sadece öğrenmekle kalmıyor, onu estetikle, empatiyle ve değerlerimizle yoğurarak şahsiyetlerine nakşediyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
