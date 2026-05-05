        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Koç, basın toplantısı düzenledi

        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Koç, basın toplantısı düzenledi

        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Sakarya Yerel Afet Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Koç, Türk Kızılay'ın bu yıl hayırseverlere "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla seslendiğini söyledi.

        Koç, Türk Kızılay'ın, Kurban Bayramı'nın manevi zenginliğini ve bereketini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırmak için hazırladığı gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasını başlattığını belirtti.

        Kampanyaya verilen kurban vekaletlerinin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendireceğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

        "Türkiye, Gazze, Filistin ile 30 ülkede ihtiyaç sahipleri için vekaletle kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban payı taşıyacak. Kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan örnek uygulama kavurma konserveleriyle de ihtiyaç sahiplerinin yanındaki varlığını sürdürecek olan Kızılay, ülke genelindeki aşevlerinde ise kurban paylarından yıl boyu sıcak yemek yapacak."

        Gazze ve Filistin'deki mağdurlar için özel planlama yapıldığına değinen Koç, 2026 vekalet bedellerinin yurt içinde ve Gazze ile Filistin'deki savaş mağdurları için 17 bin 250 lira, yurt dışında 6 bin 350 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

        Koç, yurt dışında yaşayan ve vekalet bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenlerin Türkiye, Gazze ve Filistin için 1 hisse karşılığının 385 Amerikan doları veya 330 avro olduğunu, diğer ülkeler için 145 dolar veya 125 avro ödeyerek vekalet verildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

