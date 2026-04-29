        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Yazar Mehmed Selahattin Şimşek, vefatının 32. yılında anıldı

        Yazar Mehmed Selahattin Şimşek, vefatının 32. yılında anıldı

        Yazar Mehmed Selahattin Şimşek, vefatının 32. yılında Sakarya'da anıldı.

        Giriş: 29.04.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Yazar Mehmed Selahattin Şimşek, vefatının 32. yılında anıldı

        Yazar Mehmed Selahattin Şimşek, vefatının 32. yılında Sakarya'da anıldı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Şimşek'in yeğeni Necmettin Cevdet Şimşek, amcasının emaneti için herkesin çabaladığını ifade ederek, "Amcam şöyle diyordu, 'Öleceğime üzülmüyorum ama kitap haline gelme aşamasında eserlerim var, benden sonra bunları kimse derleyip toparlamayacak' üzüntüsü içerisindeydi. Bunu bilen kardeşleri ve dostları da ne yapabiliriz diye 30 yıldır bir gayret içerisindeydiler. 1 yılı aşkın titiz bir çalışma neticesinde elimizde yayımlanmış ve yayımlanmamış, dostlarının da duygularını içerisinde barındıran 600 sayfalık bir kitap bugüne nasipmiş." dedi.

        Şimşek ile çalışan yazar ve kitabın editörü Cihat Zafer de Şimşek'in "Ş" mahlasının hikayesine ilişkin şunları anlattı:


        "Bir iş merkezinin giriş katını hayırsever bir dostumuz Şimşek'in posterlerinin sergilenmesi için tahsis etmişti. Ben hemen kırtasiyeye koştum, kocaman bir karton aldım, üstüne bir 'Ş' harfi yazdım. Selahattin ağabeyin bundan haberi yoktu. Akşam yürürken bunu görmüş 'Bunu kim yaptı?' demiş. Kitabımızın kapağının da böyle olmasının sebebi onun hatırasına bir kere daha duyduğumuz saygıyı ifade etmekti."

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise Şimşek'in hayatın her alanına dokunan bir insan olduğunu anlattı.


        Şimşek adına bir sergi açmanın ve kitapla hatırasını yaşatmanın kıymetli olduğunu ifade eden Şirin, "Sadece bilgi sahibi bir insan değildi, aynı zamanda sözleriyle iz bırakan, özdeyişleriyle gönüllere dokunan biriydi. Bazı insanlar vardır, unutulmaz, etkisinden çıkılmaz, işte o da öyle biriydi." dedi.

        Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz, Sakarya'nın özel bir yeri olduğunu ve kıymetli insanların yetiştiğini ifade etti.

        Şimşek'in tiyatro çalışmalarının da kıymetli olduğuna değinen Yılmaz, "Görselliğin çok fazla ön plana çıktığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada bu çalışmalar, sahnede onları izleyen, o havayı teneffüs etmiş olan ve geleceğe bir şeyler bırakacak olan insanlar için çok kıymetli çalışmalar. Bundan dolayı ben de çok mutlu oldum." dedi.

        Açılış konuşmalarının ardından Şimşek'in özdeyişlerinin yer aldığı sergi ve "Yıldızlara Tırmanan Adam" kitabı, katılımcılar tarafından incelendi.

        Serginin ardından düzenlenen anma programında Şimşek'in hayatından kesitler sunuldu. Yazar Cihat Zafer ve Şimşek'in üniversite arkadaşı Prof. Dr. Rıdvan Canım, Şimşek ile olan anılarını katılımcılarla paylaştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Sakarya'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Sakarya'da konuştu:
        Sağlıklı yaşam için ilk adımı Ayçiçeği Vadisi'nde atıyorlar
        Sağlıklı yaşam için ilk adımı Ayçiçeği Vadisi'nde atıyorlar
        SUBÜ'lü öğrencilere uygulamalı dron eğitimi
        SUBÜ'lü öğrencilere uygulamalı dron eğitimi
        Sakarya'da Kut'ül Amare Zafer'inin 110. yıl dönümü kutlandı
        Sakarya'da Kut'ül Amare Zafer'inin 110. yıl dönümü kutlandı
        Sakarya'da 321 bin 540 makaron ele geçirildi
        Sakarya'da 321 bin 540 makaron ele geçirildi
        Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 3 gözaltı
        Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 3 gözaltı