        19 Mayıs'ta çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

        19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 10:24 Güncelleme:
        19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi’nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, bölgede tarımsal üretimi tehdit eden önemli konular ele alındı, özellikle son yıllarda fındıkta ciddi zararlara yol açan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı.

        Ayrıca üreticilere, yeni tarımsal destekleme modeli, hasat öncesi pestisit uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve fındıkta görülen hastalık ve zararlılar hakkında kapsamlı bilgi verildi.

        Yetkililer, bilinçli mücadele ve doğru tarım uygulamalarının hem verimi artıracağını hem de ürün kalitesini koruyacağını vurguladı.


        Toplantının, üreticilerin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve sahada daha etkin mücadele yürütülmesi açısından önemli katkı sağladığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

