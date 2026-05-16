"1919'dan Günümüze Samsun" fotoğraf sergisi açıldı
İlkadım Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "1919'dan Günümüze Samsun" fotoğraf sergisi düzenlendi.
İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Samsun'a ait eski fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.
Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olan ve tarihi önemiyle öne çıkan Kurtuluş Yolu'nda gerçekleştirilen fotoğraf sergisi, Samsun'un geçmişten günümüze uzanan kültürel ve sosyal yaşamını gözler önüne serdi.
Hüseyin Kösebay'ın arşivinden 70'den fazla fotoğrafla oluşturulan sergide kentin tarihi yapıları, sosyal hayatı, sokakları ve günlük yaşamına dair birçok özel kare vatandaşlarla buluştu.
